У Конституційному трибуналі Польщі створюють осередок Солідарності — Polsat News
Частина працівників Конституційного трибуналу Польщі вирішила створити осередок Незалежної самоврядної профспілки «Солідарність». Про це повідомляє Polsat News із посиланням на портал tysol.pl. Учасники ініціативи заявили, що занепокоєні дотриманням трудових прав і стабільністю зайнятості після останніх подій в установі.
Занепокоєння щодо трудових питань
Про намір створити профспілковий осередок у Конституційному трибуналі оголосили в неділю. У понеділок ініціатори пояснили tysol.pl, що побоюються можливого порушення їхніх прав у зв’язку з усуненням голови трибуналу від виконання службових обов’язків.
Представники ініціативи наголосили, що дії у сфері трудового права від імені роботодавця — Конституційного трибуналу — має здійснювати його голова Богдан Свєнчковський або особи, яким він надав відповідні повноваження. На їхню думку, нинішнє керівництво установи не гарантує дотримання трудових прав працівників.
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Позиція ініціаторів
Працівники також заявили про занепокоєння внутрішнім хаосом у трибуналі, який, на їхню думку, може позначитися на якості роботи установи. Вони звернули увагу на дії Анни Корвін-Пйотровської: після подій у ніч проти 31 жовтня 2026 року вона публічно заявила про перебрання керівництва роботою трибуналу, а згодом почала діяти у питаннях трудових відносин та організації роботи.
Ініціатори стверджують, що правові підстави та обсяг повноважень Корвін-Пйотровської викликають серйозні сумніви. За їхніми словами, працівники опинилися в центрі спору про компетенції та стикаються з невизначеністю щодо чинності ухвалених рішень і стабільності своєї професійної ситуації. Тимчасова комісія осередку не повідомила, яка частка працівників вирішила вступити до організації, що створюється.