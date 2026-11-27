Дослідники Колумбійського університету проаналізували записи активності окремих нейронів у 43 ділянках кори головного мозку мишей і дійшли висновку, що більшість таких клітин не мають лише однієї вузької функції. Як повідомляє ScienceDaily, нейрони здебільшого здатні реагувати на різні види інформації, хоча спеціалізовані клітини також існують.

Записи з 43 ділянок кори

Для аналізу науковці використали дані консорціуму International Brain Laboratory. Вони зосередилися на мишах, які виконували однакове завдання, щоб порівняти активність клітин за однакових експериментальних умов. Раніше дослідження цього питання часто відрізнялися за видами тварин, ділянками мозку та характером завдань, через що давали неоднакові висновки про спеціалізацію нейронів.

Водночас робота виявила відмінності між ділянками кори. У первинних сенсорних зонах, зокрема тих, що обробляють зорову інформацію, нейрони частіше демонстрували спеціалізовані реакції. В інших областях кори активність окремих клітин була значно різноманітнішою.

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Різні клітини обробляють інформацію по-своєму

Автори зазначають, що регіональна організація мозку при цьому зберігається: за реакціями нейрона під час завдання можна було з високою точністю визначити, до якого функціонального модуля він належить. Однак належність до такого модуля не означала, що клітина реагує лише на одну характеристику. Крім того, патерни активності більшості нейронів рідко повторювали патерни інших клітин.

На думку дослідників, один нейрон може одночасно реагувати, наприклад, на колір і форму об’єкта. Сукупності таких клітин формують багатовимірні представлення, які дають мозку змогу розрізняти кілька властивостей предметів та повторно використовувати комбінації нейронної активності для різних завдань.

Статтю під назвою Rarely categorical and highly separable: how neural representations change along the cortical hierarchy опублікували в журналі Nature. Надалі команда планує разом із дослідницькою групою Каліфорнійського технологічного інституту перевірити, чи мають нейрони людини подібні властивості, а також з’ясувати, чи залежить ступінь спеціалізації клітин від вимог конкретного завдання.

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