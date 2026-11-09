У Коста-Риці пройшов марш після рішення суду про виплату $153 млн — The Rio Times

У столиці Коста-Рики Сан-Хосе 8 листопада профспілки, громадські рухи та жителі провели марш із вимогою, щоб держава погасила заборгованість перед Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) — фондом державного соціального страхування. Учасники вирушили з парку Ла-Мерсед і дійшли до штаб-квартири фонду; вздовж маршруту чергувала поліція.

Як повідомляє The Rio Times, CCSS управляє державними клініками, лікарнями та пенсійними програмами країни. Протест відбувся після жовтневого рішення Конституційної палати Верховного суду Коста-Рики.

Рішення суду

Суд зобов’язав Міністерство фінансів сплатити CCSS 68,986 млрд костариканських колонів — близько 153 млн доларів. Ідеться про заборгованість перед пенсійним режимом страхування на випадок інвалідності, старості та смерті (IVM), який виплачує базові пенсії. За даними видання, цей борг не сплачували з 2018 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Конституційна палата відхилила прохання міністерства надати додатковий час для виплати та постановила передбачити ці кошти у позачерговому бюджеті.

Інші вимоги учасників

Активіст громадської організації Liga Cívica Nacional Сесар Лопес оцінив загальний борг держави перед CCSS приблизно у 4,6 трлн колонів, або 10,2 млрд доларів. Це його оцінка, а не офіційно встановлена сума.

Учасники також виступили проти законопроєктів, які, на їхню думку, можуть послабити фінансове становище фонду та змінити склад його ради директорів. Вони вимагали, щоб уряд включив Росіо Альфаро до ради CCSS як представницю працівників на період 2026–2030 років. Конституційна палата раніше скасувала відмову уряду щодо її призначення.

Читай нас у