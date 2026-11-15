У Кот-д’Івуарі відкрили СЕС з очікуваним виробітком майже 90 ГВт-год на рік — France 24

У місті Феркеседугу на півночі Кот-д’Івуару в липні відкрили нову сонячну електростанцію. Очікується, що вона вироблятиме майже 90 гігават-годин електроенергії щороку.

Відеорепортаж про нову станцію

Про новий об’єкт і сонячні цілі країни йдеться у відеорепортажі France 24, опублікованому 15 листопада 2026 року. Авторка відео Джулія Ґуґґенгайм відвідала станцію у Феркеседугу. Тривалість репортажу становить 2 хвилини 6 секунд.

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Залежність від викопного палива

Кот-д’Івуар значною мірою залежить від викопного палива. У матеріалі розглядають, чи зможе країна перейти на сонячну енергетику, аби зробити енергоспоживання екологічнішим і стійкішим. France 24 характеризує станцію як нову. Станція розміщена на півночі країни. Її відкриття в липні France 24 подає в контексті пошуку альтернативи викопному паливу.

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