У Кракові хірурги допомагали пораненим після стрілянини — RMF24

У Кракові, Польща, двоє хірургів — доктор Матеуш Вєрдак і професор Міхал Пендзівятр — допомагали пораненим поліцейським і нападнику після перестрілки на перехресті вулиць Страдомської та Дітля. Медики стали очевидцями завершення поліцейського переслідування, повідомляє RMF24.

Допомога на місці події

За словами професора Пендзівятра, він і Вєрдак обідали з родинами в ресторані неподалік перехрестя. Почувши постріли, вони сховалися в аптеці. Коли стрілянина припинилася, лікарі побігли до поранених.

Пендзівятр розповів, що двоє поліцейських були при тямі та мали вогнепальні поранення грудної клітки. Поранення живота, стегна і грудної клітки мав також нападник, який, за словами лікаря, теж перебував при тямі. Крім того, випадковий водій, що опинився на лінії вогню, зазнав травми голови; його стан хірург назвав тяжким.

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Участь інших медиків і поліцейських

Вєрдак опікувався одним із поранених поліцейських: накрив його власним пальтом і перев’язав рани. Поліцейські передали медикам перев’язувальні матеріали, щоб зупинити кровотечу. До допомоги також долучилися поліцейський із медичною підготовкою та лікарка.

За даними RMF24, до шести краківських лікарень доправили 16 постраждалих. Одна людина перебувала у тяжкому стані, а стан нападника оцінювали як критичний. Прокуратура розпочала розслідування щодо діяння терористичного характеру.

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