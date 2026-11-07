У Кракові оголосили жалобу до 11 листопада після стрілянини — Interia

У Кракові, Польща, оголосили міську жалобу до 11 листопада після стрілянини, що сталася на Головному ринку. Мер міста Лукаш Гібала повідомив, що в мерії працює кризовий штаб, а екстрені служби продовжують роботу на місці.

Шість загиблих

Як повідомляє Interia, стрілянина сталася в суботу близько 15:00. Спочатку Лукаш Гібала заявив щонайменше про п’ятьох загиблих. Після 18:00 Малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар в ефірі Polsat News повідомив, що кількість загиблих зросла до шести.

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У районі ринку, який частково перекрили, служби координують роботу та опитують свідків. Мер Кракова закликав мешканців зберігати спокій і відповідальність.

Нападника поранила поліція

Нападника затримала поліція. За інформацією видання, правоохоронці поранили його, після чого чоловіка перевозили до лікарні. Серед поранених є поліцейські. Представниця поліції Катажина Цісло на пресконференції заявила, що нападник, імовірно, стріляв у випадкових людей.

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