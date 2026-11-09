У Кракові скасували забіг до Дня незалежності після стрілянини — RMF24

У Кракові, Польща, традиційний Краківський забіг незалежності, запланований на 11 листопада, не відбудеться у звичному форматі в центрі міста. Організатори скасували масовий захід після суботньої стрілянини, пославшись на міркування безпеки та можливу нестачу служб, необхідних для його проведення.

Безпека учасників

Як повідомляє RMF24, проведення забігу за участю кількох тисяч людей потребує залучення поліції, міської варти та пожежної охорони. Організатори припускають, що після останніх трагічних подій працівників цих служб можуть скерувати на інші завдання, пов’язані з безпекою жителів Кракова.

Водночас організатори зазначили, що не отримували офіційного повідомлення про відмову служб забезпечувати забіг. Однак вони вирішили не ризикувати проведенням події за умов, коли кількість доступних сил безпеки може виявитися недостатньою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Віртуальний формат або перенесення старту

Зареєстрованим учасникам запропонували два варіанти. Перший — участь у віртуальному забігу на дистанції 5 або 10 кілометрів. Подолати дистанцію можна в будь-якому місці та у зручний час, але не пізніше 14 листопада. Для цього необхідно заздалегідь зареєструвати старт.

Учасники також зможуть забрати стартові пакети в мініофісі змагань на стадіоні MOS Zachód у години, визначені регламентом. Другий варіант — без доплати перенести участь на наступний Краківський забіг незалежності, який відбудеться у 2027 році.

Вибрати один із варіантів необхідно до 23:59 9 листопада. Учасників, які не повідомлять про своє рішення до цього часу, автоматично зареєструють для віртуального забігу.

Читай нас у