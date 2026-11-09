У Кракові стартував марш мовчання за участі президента Навроцького — RMF24

У Кракові, Польща, увечері 9 листопада розпочався марш мовчання на вшанування жертв стрілянини на Головному ринку. У заході беруть участь президент Кароль Навроцький і прем’єр-міністр Дональд Туск, повідомляє RMF24.

Десятки людей прийшли на площу зі свічками. У Кракові оголосили жалобу до 11 листопада включно.

Марш навколо Суконних рядів

Хода стартувала на розі Головного ринку та вулиці Славковської. Її учасники мають пройти до Маріацької базиліки, а завершення заплановано біля Ратушної вежі.

Марш пролягає навколо Суконних рядів і проходить частиною маршруту, яким рухався нападник під час стрілянини.

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Напад на Головному ринку

Стрілянина сталася 7 листопада. За даними RMF24, 24-річний чоловік заїхав автомобілем Subaru на Головний ринок та відкрив вогонь по випадкових перехожих. Загинули шість людей — четверо жінок і двоє чоловіків. Ще 15 осіб дістали поранення, серед них двоє поліцейських.

Видання пише, що чоловіка поранили під час обміну вогнем із правоохоронцями; він помер 9 листопада в одному з краківських шпиталів. Поліція також виявила в помешканні його родини в Островці-Свентокшиському тіла трьох людей — батьків і сестри чоловіка — та сім одиниць зброї.

Через жалобу у Кракові від 21:00 7 листопада до 9:00 8 листопада не звучав Маріацький сигнал. За інформацією RMF24, це сталося вперше з 1939 року.

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