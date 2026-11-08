У Кракові стрілець убив шістьох людей — The Japan Times

У польському Кракові озброєний чоловік убив шістьох людей на головній площі міста. Поліція вистрілила в нього та затримала нападника, повідомляє The Japan Times.

Три тіла в оселі стрільця

Посадовці заявили в суботу, що в помешканні стрільця також виявили ще три тіла. За їхніми попередніми оцінками, польський стрілець міг перебувати під впливом ультраправої ідеології.

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Реакція в Польщі

Стрілянина сталася в історичному центрі Кракова, який є одним із головних туристичних напрямків Польщі. Видання зазначає, що сцени насильства вразили країну, яка тривалий час вважала себе безпечнішою за західноєвропейських сусідів, де раніше траплялися подібні напади.

За даними The Japan Times, напад безпрецедентного масштабу посилив занепокоєння після серії нападів із ножами в школах у жовтні. Влада пов'язувала ті випадки з впливом насильницького та екстремістського контенту в інтернеті.

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