У Кракові стрілянина забрала життя щонайменше п’ятьох людей — France 24

Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок стрілянини поблизу головної ринкової площі Кракова на півдні Польщі. Про це в суботу, 7 листопада, з посиланням на місцеву поліцію повідомляє France 24.

Стрільця затримали

За інформацією поліції, стрільця затримали, коли він намагався втекти. У джерелі не уточнюють обставин або мотиву стрілянини.

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Реакція прем’єра

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск написав у соцмережі X, що поліція розслідує стрілянину. Він також зазначив, що Міністерство внутрішніх справ інформує його про ситуацію.

France 24 оприлюднив це повідомлення 7 листопада 2026 року як термінову новину та зазначив, що його оновлюватимуть у міру надходження нової інформації. На опублікованому виданням фото біля місця стрілянини працюють екстрені служби. Матеріал France 24 підготовлено спільно з Reuters.

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