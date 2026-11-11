У Кракові відзначають День незалежності в останній день жалоби — Polsat News

У польському Кракові 11 листопада проводять скромніші церемонії з нагоди Національного дня незалежності в останній день жалоби після суботнього нападу на Головній ринковій площі. До кінця дня міські прапори будуть приспущені або перев’язані чорними стрічками. За даними Polsat News, унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення, зокрема двоє поліцейських.

Як повідомляє видання, 24-річний нападник у суботу в’їхав автомобілем на площу, а потім відкрив вогонь з автоматичної зброї по випадкових перехожих. Поліцейські зупинили його, застосувавши зброю; чоловік помер у лікарні вранці в понеділок.

Скорочена церемонія у Кракові

О 10:00 в соборі на Вавелі запланована меса за Вітчизну, а опівдні на площі Матейки відбудуться офіційні заходи біля Могили Невідомого солдата. Учасники виконають державний гімн і мовчки покладуть вінки та квіти. Водночас скасовано частину військового церемоніалу, зокрема зміну почесної варти, салют, перекличку пам’яті та військовий парад.

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Напередодні на вулицях, що ведуть до Головної та Малої ринкових площ, встановили тимчасові залізобетонні бар’єри, аби обмежити можливість в’їзду автомобілів до найбільш відвідуваних туристами місць. У Малопольському воєводстві зареєстровано 136 патріотичних, культурних і спортивних заходів.

Заходи у Варшаві та Щецині

У Варшаві головна державна церемонія відбудеться опівдні біля Могили Невідомого солдата. Також заплановані 36-й Забіг незалежності, Марш незалежності та фольковий концерт «Спільна незалежна» у Цитаделі. Через заходи у центрі міста передбачені обмеження руху та паркування.

У Щецині відбудеться хрещення порома M/F Bursztyn Unity за участю прем’єр-міністра Дональда Туска, міністрів і представників місцевої влади. Майже 200-метровий пором типу ro-pax має почати регулярні рейси 18 листопада між Свіноуйсьцем і шведським Істадом. Судно розраховане на перевезення понад 250 вантажівок і причепів та 400 пасажирів.

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