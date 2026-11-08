У Кракові внаслідок стрілянини загинули шестеро людей — Der Spiegel

У Кракові, Польща, внаслідок стрілянини на Ринковій площі загинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення, деякі з них — небезпечні для життя. За даними Der Spiegel, стрілянина сталася в суботу вдень у центрі міста.

Стрілянина на Ринковій площі

Поліція вважає, що 24-річний поляк стріляв без розбору по перехожих з автомобіля. Двоє поліцейських зупинили нападника кількома пострілами. Під час перестрілки вони також зазнали тяжких поранень від куль нападника.

За словами речниці поліції Катажини Цісло, стрілець був одягнений у схожий на військовий одяг і використовував військову зброю. У його автомобілі правоохоронці знайшли значну кількість зброї та боєприпасів.

Серед загиблих є громадянин Британії

Серед шести загиблих — чотири жінки та двоє чоловіків. Один із них був громадянином Великої Британії. Поранені є громадянами Німеччини, Австрії, Великої Британії, Португалії та росії.

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Увечері поліція знайшла в помешканні ймовірного нападника ще трьох загиблих — його батьків і сестру. За попередніми висновками слідства, їх також застрелили.

Слідство перевіряє мотив

Причини, через які чоловік відкрив вогонь, встановлюють слідчі. Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський заявив, що все вказує на можливий вплив на стрільця ультраправої ідеології, і це також перевірятимуть у межах розслідування.

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав подію безпрецедентним терористичним актом. Наступного дня в країні оголосили дводенну жалобу.

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