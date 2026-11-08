У Кракові з коми вивели другого пораненого поліцейського — Interia

У Кракові, Польща, з коми вивели другого поліцейського, пораненого під час затримання нападника після стрілянини на Головній площі. Про це в ефірі Polsat News повідомив речник Окружної прокуратури Кракова Томаш Ващук, передає Interia.

Стан поранених поліцейських

За даними видання, під час затримання нападника постраждали старші постерункові Якуб Кулік і Артур Моранський. Ващук заявив, що з коми вивели обох поранених правоохоронців. Раніше воєвода Малопольського воєводства Кшиштоф Ян Клечар повідомляв, що одного з них вивели з медикаментозної коми.

Обидва поліцейські перенесли операції. Їхній стан оцінювали як тяжкий, але стабільний. Interia не уточнює, кого саме з двох правоохоронців вивели з коми останнім.

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Якуб Кулік до служби в поліції служив у 18-му Бєльському повітрянодесантному батальйоні та є членом добровільної пожежної дружини в Лещинах у Бельсько-Бялій. Представники 6-ї повітрянодесантної бригади закликали охочих здати кров для пораненого правоохоронця.

Стрілянина на Головній площі

Стрілянина сталася в суботу вдень на Головній площі Кракова. За інформацією Interia, загинули шість людей, ще 16 осіб, серед яких був 24-річний нападник, доправили до лікарень.

Станом на неділю в лікарнях Кракова залишалися 14 із 16 поранених. Регіональний центр донорства крові та лікування кров’ю в Кракові повідомив, що має достатні запаси крові та її компонентів для всіх пацієнтів.

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