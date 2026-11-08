У Кракові закривають Головний ринок для повторних оглядів — RMF24

У польському Кракові 8 листопада повторно закриватимуть Головний ринок і прилеглі вулиці, щоб слідчі оглянули місця, де напередодні пролунали постріли. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Малопольську поліцію.

Представниця поліції Катажина Цісло заявила, що обмеження потрібні для повторного огляду території та забезпечення слідів. Біля місця події люди вже залишають свічки. На міських будівлях, а також на трамваях і автобусах майорять прапори з жалобними стрічками.

Жалоба в Кракові та Польщі

Мер Кракова Лукаш Гібала оголосив міську жалобу до 11 листопада. Загальнонаціональна жалоба в Польщі діє 8 і 9 листопада.

У Кракові скасували концерти, театральні вистави та інші заходи. Про скасування подій повідомили, зокрема, Національний старий театр імені Гелени Моджеєвської, Cricoteka, кінотеатр Kijów та філармонія імені Кароля Шимановського.

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Після стрілянини до міста прибули прем'єр-міністр Дональд Туск, міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський, міністр юстиції Вальдемар Журек і представник президента Кароля Навроцького.

Дані про стрілянину

За даними RMF24, стрілянина сталася 7 листопада близько 15:00. Видання повідомляє, що 24-річний житель Свєнтокшиського воєводства в'їхав на Головний ринок із боку вулиці Славковської та відкрив вогонь по випадкових перехожих із карабіна AR-15.

Поліцейські поранили чоловіка, однак він продовжив стріляти; згодом його доправили до лікарні. RMF24 повідомляє про шістьох загиблих — чотирьох жінок і двох чоловіків — та 16 поранених, серед яких є поліцейські. Один із правоохоронців перебуває у важкому стані.

Увечері 7 листопада правоохоронці обшукали помешкання чоловіка в Островці-Свентокшиському. Там виявили тіла трьох людей — двох жінок і чоловіка.

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