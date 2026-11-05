У Кракові, Польща, з 1 вересня 2027 року місячний проїзний для жителів міста на трамваї та автобуси коштуватиме 90 злотих (приблизно це 1048 грн по курсу на 5 листопада).

Про це оголосив президент міста Лукаш Гібала, повідомляє RMF24.

Повернення попередньої ціни

За даними видання, нова вартість відповідатиме ціні, що діяла до підвищення тарифу на початку 2026 року. Гібала заявив у соцмережах, що підписав розпорядження про зниження вартості місячного квитка до 90 злотих, а зміни набудуть чинності 1 вересня 2027 року.

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Нові часові квитки

З січня 2027 року в міському транспорті також змінять пропозицію часових квитків. До неї мають повернути 20-хвилинний квиток. Водночас замість чинного 30-хвилинного квитка пасажири зможуть придбати 40-хвилинний.

Нові рішення мають полегшити користування громадським транспортом і заохотити жителів Кракова відмовлятися від автомобілів на користь трамваїв та автобусів.

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