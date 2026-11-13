У країнах ОЕСР приплив постійних мігрантів у 2025 році зменшився на 1,6% — Dawn

У 38 країнах Організації економічного співробітництва та розвитку у 2025 році зафіксували 6,1 млн нових постійних мігрантів — на 1,6% менше, ніж роком раніше, коли їхня кількість становила 6,2 млн. Це другий рік поспіль, коли показник зменшується.

Як повідомляє Dawn, легальна гуманітарна міграція у 2025 році різко скоротилася — на 26% порівняно з 2024 роком. Водночас трудова міграція зросла на 13%.

Динаміка в окремих країнах

Попри загальне зниження, кількість постійних мігрантів, які оселилися в країнах ОЕСР на тривалий термін, була на 12% більшою, ніж у 2019 році. Найбільше зростання серед окремих держав зафіксували в Португалії, де кількість постійних мігрантів збільшилася на 139% — до 313 600 осіб. Це пов'язують зі схваленням накопичених заяв на отримання дозволів на проживання.

В Іспанії показник зріс на 25%, до 460 500 осіб, після розширення політики щодо проживання. В Італії кількість постійних мігрантів збільшилася на 45% — до 248 800 осіб, переважно через сімейну та трудову міграцію.

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У США кількість постійних мігрантів знизилася на 14%, однак країна залишилася лідером серед держав ОЕСР із понад 1,2 млн постійних мігрантів. У Канаді показник скоротився на 19%, до 393 800 осіб, а у Великій Британії — на 32%, до 295 800.

Менше заяв про притулок

Кількість заяв про надання притулку в країнах ОЕСР, без урахування США, у 2025 році становила 1,1 млн. Це на 22% менше, ніж попереднього року, але приблизно на 10% більше за рівень 2019 року.

За останніми доступними даними за 2024 рік, Індія була головною країною походження міграційних потоків до ОЕСР, випередивши Китай і Колумбію. Жінки становили близько 46% нових мігрантів. Найбільша частка жінок серед новоприбулих була у США та Ірландії — по 54%, у Швеції — 53%, а в Ізраїлі, Чилі, Австралії та Новій Зеландії — по 52%.

В ОЕСР зазначили, що міграція може підтримати довгострокову продуктивність держав із населенням, що старішає. Виконувач обов'язків директора ОЕСР із питань зайнятості, праці та соціальних справ Марк Пірсон заявив, що до 2060 року чисельність працездатного населення організації може скоротитися на 8%.

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