Дослідники виявили, що в крові пацієнток із ранніми стадіями серозного раку яєчників високого ступеня злоякісності та його попередником — серозною трубною інтраепітеліальною карциномою — підвищується рівень РНК Tu-stroma. Результати роботи, опублікованої в Nature Medicine, описані у матеріалі ScienceAlert.

Пошук раннього сигналу

РНК Tu-stroma виявили в сироватці крові, зокрема у позаклітинних везикулах — невеликих частинках, які клітини виділяють для обміну сигналами та виведення речовин. У попередніх роботах дослідники встановили, що везикули з Tu-stroma походять із клітин раку яєчників. Науковці припускають, що ця РНК може бути пов’язана з підготовкою здорових клітин до поширення пухлини.

Нині людей із високим ризиком раку яєчників обстежують за допомогою трансвагінального ультразвукового дослідження та аналізу крові на білок CA-125. Однак рівень CA-125 може підвищуватися не лише через рак, а остаточне підтвердження діагнозу потребує біопсії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результати потребують перевірки

У дослідженні взяли участь 506 жінок: 232 мали рак яєчників різних стадій, 43 — серозну трубну інтраепітеліальну карциному, 88 — доброякісні утворення яєчників, ще 143 були здоровими учасницями для порівняння.

Усі діагнози учасниць уже були відомі до початку дослідження. Тому тест на Tu-stroma ще не перевіряли як спосіб виявлення недіагностованих випадків у реальних умовах. Автори також зафіксували поодинокі хибнопозитивні результати у пацієнтів із раком легень, деяких людей з ендометріозом та здорових учасників.

Дослідники наголосили, що отримані дані не змінюють чинних стандартів ведення людей зі спадковим ризиком, зокрема рекомендацій щодо профілактичного видалення маткових труб і яєчників для тих, кому така операція показана. Також поки немає доказів, що раніше виявлення цього передракового стану поліпшує результати для пацієнток.

Читай нас у