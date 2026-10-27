У Кувейті трьох засудили до страти за підготовку замаху на міністра — Asharq Al-Awsat

Палата Кримінального суду Кувейту з питань державної безпеки в понеділок засудила трьох обвинувачених до смертної кари у справі про шпигунство на користь Ірану та ліванської «Хезболли». Ще вісьмом обвинуваченим призначили по п’ять років ув’язнення, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Вироки у справі про шпигунство

Суд визнав винними шейха Хусейна Абдуллу аль-Матук, Хассана Абдулхаді Хаджієха та громадянина Ірану Абдулрезу Хайдара Дехгані. За даними видання, їх визнали винними у завданні шкоди національним інтересам Кувейту, шпигунстві на користь іноземних структур і належності до ліванської «Хезболли».

Прокуратура стверджувала, що обвинувачені вчиняли дії, які могли підірвати незалежність, єдність і територіальну цілісність країни. Вона також закидала їм контакти з Іраном та «Хезболлою» для здійснення ворожих дій проти Кувейту.

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План замаху на міністра

За версією обвинувачення, серед запланованих дій був замах на першого віцепрем’єр-міністра та міністра внутрішніх справ шейха Фахада аль-Юсуфа, а також на інших державних діячів. Згідно з матеріалами справи, інші підсудні проводили зустрічі для підготовки нападу та розподіляли ролі.

Одинадцятому обвинуваченому, за даними документів справи, доручили забезпечити необхідне обладнання для виконання плану за вказівками трьох засуджених до страти. Суд заявив, що національна безпека є правом усього суспільства, а суверенітет держави не може оскаржуватися іноземною силою.

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