У провінції Квазулу-Натал у ПАР перед муніципальними виборами 2026 року виборчі посадовці готують понад 5 тисяч виборчих дільниць. Підготовку ведуть з урахуванням можливих погодних ускладнень і протестів, щоб забезпечити безпечне голосування, повідомляє TimesLIVE.

Локації для дільниць

Для організації голосування в провінції залучають таверни, магазини та церкви. TimesLIVE зазначає, що ці заклади долучаються до проведення виборів.

Однією з незвичних виборчих дільниць стане Vryheid Pigeon Club — клуб голубівників. Видання опублікувало фото цієї локації та назвало її однією з нетипових виборчих дільниць Квазулу-Наталу.

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Підготовка до голосування

Ідеться про мережу з понад 5 тисяч дільниць, а не про окремі локації. Організатори готуються провести голосування за можливого впливу погодних умов і протестів.

Матеріал про підготовку Квазулу-Наталу до муніципальних виборів TimesLIVE оприлюднило 2 листопада 2026 року.

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