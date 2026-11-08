У Квазулу-Наталі коаліційні переговори відбудуться у 32 муніципалітетах — Daily Maverick

У провінції Квазулу-Наталь у ПАР коаліційні переговори мають відбутися у 32 із 44 муніципалітетів, де за підсумками місцевих виборів жодна партія не здобула одноосібної більшості. Найбільша сила за кількістю голосів у провінції — партія uMkhonto Wesizwe (MK) — отримала понад 2,1 млн голосів, або 34%, але в багатьох радах потребуватиме підтримки інших партій, повідомляє Daily Maverick.

Результати у муніципалітетах

За попередніми результатами, IFP посідала перше місце у 19 муніципалітетах, MK — у 17, Африканський національний конгрес (ANC) — у п’яти, а Демократичний альянс (DA) — у трьох. Водночас MK не здобула абсолютної більшості в eThekwini, Msunduzi, Newcastle, uMhlathuze, KwaDukuza та Ray Nkonyeni.

У Msunduzi, до якого входить Пітермаріцбург, MK отримала 31 із 81 місця в раді — на 10 менше за необхідну для більшості кількість. ANC і DA здобули там по 17 мандатів. У Newcastle MK має 23 із 71 місця, а в uMhlathuze, до якого входить Річардс-Бей, — 27 із 71. У Richmond партія отримала 10 із 17 місць і забезпечила одноосібний контроль над муніципалітетом, яким раніше керував ANC.

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Позиції партій

Перший заступник президента MK Дудузане Зума заявив, що партія не укладатиме коаліцій лише заради формування влади та не хоче повертати до влади сили, яких, за його словами, виборці відкинули. MK сформувала переговорну групу із семи членів, яку очолив Зума. До неї також увійшли Тоні Єнгені, Далі Мпофу, Вілліс Мчуну, Мксолісі Пхакаті, Лінді Мтшалі та доктор Тханті Мтханті.

Далі Мпофу зазначив, що партія готова залишитися в опозиції, якщо не зможе укласти домовленості, які відповідатимуть її принципам. Генеральний секретар ANC Фікіле Мбалула своєю чергою сказав, що формальні коаліційні переговори ще не почалися, а партія також допускає роботу в опозиції.

Можливий вплив на провінційну владу

Переговори відбуватимуться на тлі коаліційного уряду Квазулу-Наталю, сформованого після виборів 2024 року ANC, IFP, DA та NFP. Партії, які співпрацюють на рівні провінції, можуть обрати різні політичні домовленості в окремих муніципалітетах. Лідер DA у провінції Дін Макферсон застеріг інші сили від співпраці з MK, заявивши, що рішення на місцевому рівні можуть мати наслідки і поза межами окремих рад.

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