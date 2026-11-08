У Кветті готують до відкриття кардіологічну лікарню на 150 ліжок — Dawn

У Кветті, Пакистан, добігає завершення проєкт Інституту серцево-судинних захворювань Белуджистану (BICVD), розрахованого на 150 ліжок. Головний міністр провінції Белуджистан Сарфраз Бугті заявив, що заклад очікують відкрити пізніше цього місяця.

Як повідомляє Dawn, перебіг завершення робіт, медичне оснащення, адміністративну структуру та підготовку установи до роботи розглянули на першому засіданні ради директорів BICVD. Рада також схвалила призначення кардіолога Джалала Хана тимчасовим керівником інституту. Він відповідатиме за підготовку лікарні до роботи відповідно до сучасних медичних стандартів.

Діагностика та лікування в провінції

За словами Бугті, створення інституту має надати жителям Белуджистану можливість проходити сучасну діагностику та лікування серцевих захворювань у межах провінції. Це має зменшити потребу пацієнтів звертатися по спеціалізовану кардіологічну допомогу до інших провінцій.

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Головний міністр також заявив, що BICVD оснастять сучасним медичним обладнанням, а допомогу надаватимуть кваліфіковані фахівці. У закладі планують створити ефективну адміністративну систему для своєчасної діагностики, лікування та екстреної допомоги пацієнтам із серцевими хворобами.

Мережа супутніх центрів

На початковому етапі разом із лікарнею мають запрацювати три супутні центри. Вони надаватимуть базові медичні послуги та забезпечуватимуть своєчасну діагностику.

Міністр охорони здоров'я провінції Бахт Мухаммад Какар повідомив, що на другому етапі мережу таких центрів планують поширити на всі адміністративні центри дивізіонів. Крім того, в кожному районі мають створити центри допомоги при болю в грудях для надання невідкладної медичної допомоги та своєчасної діагностики людей із симптомами серцево-судинних захворювань.

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