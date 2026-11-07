У Квінсленді 15 людей завершили курс із класифікації вовни — ABC News Australia

В австралійському Лонгрічі, штат Квінсленд, 15 людей завершили чотиритижневий курс із класифікації вовни. Навчання організували через нестачу таких працівників у вовняній галузі штату, повідомляє ABC News.

Серед учасників були стригалi, агенти з продажу худоби, працівники, які працюють із вовною, та виробники вовни. Вони навчалися класифікувати її за кольором, характеристиками волокна, тониною, текстурою та стилем. На фінальному іспиті учасники мали розсортувати трикілограмовий мішок вовни за однорідністю, довжиною та міцністю волокна, а також виявити дефекти.

Дефіцит класифікаторів

Вівчар Майк Пратт, який також очолює Queensland Wool Technical Advisory Group, заявив, що в Квінсленді не було освітньої програми для підготовки класифікаторів вовни з 2013 року. За його словами, галузь працювала з мінімально необхідною кількістю фахівців: якщо класифікатор хворів або залишав роботу, знайти заміну було майже неможливо.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пратт оцінив потребу штату приблизно ще у 10 класифікаторах. Він також зазначив, що в Квінсленді нині працюють лише 12 підрядників зі стриження овець — проти близько сотні в часи, коли вовняна галузь була на піку.

Акредитація та ринок

Випускникам ще потрібно подати документи на акредитацію до Australian Wool Exchange. Після цього вони зможуть застосовувати здобуті навички в стригальних пунктах по всій Австралії. Класифікація важлива для продажу вовни, адже різні її категорії мають різну ринкову вартість.

Австралія виробляє близько 25% світового обсягу вовни. Її продають на аукціонах у Сіднеї, Мельбурні та Фрімантлі поблизу Перта, після чого більшість сировини відправляють за кордон на переробку. За словами Пратта, за хорошого настригу середня вартість тюка вовни може становити 3 тисячі доларів — потенційно вдвічі більше, ніж п’ять років тому. Водночас від початку нового фінансового року ринок знизився на 2 долари за кілограм після зростання на 7 доларів із 2025 року.

Читай нас у