У штаті Квінсленд в Австралії поліція затримала 34-річного мешканця Фелуги Раяна Саймондса та висунула йому 20 обвинувачень у справі про ймовірне незаконне позбавлення волі жінки, насильство та злочини зі зброєю. Про це повідомляє ABC News.

Обставини справи

За версією поліції, 26 жовтня чоловік погрожував жінці вогнепальною зброєю за адресою у Фелузі на узбережжі Кассоварі, після чого нібито напав на неї. Правоохоронці стверджують, що він змусив жінку сісти в автомобіль, відвіз її до Таллі та залишив там.

Поліція також заявила, що 30 жовтня Саймондс нібито знову примусив жінку сісти в автомобіль — за іншою адресою в Алоомбі, у регіоні Кернса. Пошуки чоловіка та жінки почалися того ж дня.

Детектив-інспектор Кевін Гоан раніше повідомляв, що жінка зазнала неодноразових нападів протягом кількох днів, коли її нібито утримували проти волі. За його словами, вранці в суботу вона змогла втекти та зупинила поліцейський автомобіль.

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Затримання та обвинувачення

Поліцейські знайшли й затримали Саймондса на дорозі Моссман—Дейнтрі в Міалло. За даними правоохоронців, у нього також був обріз.

Серед обвинувачень — по два епізоди незаконного позбавлення волі та душіння, удушення або strangulation у домашніх стосунках. Також йому інкримінують спричинення тілесних ушкоджень, примусовий контроль, небезпечні дії зі зброєю та катування як правопорушення, пов'язані з домашнім насильством.

Крім того, поліція висунула п'ять обвинувачень, пов'язаних зі зброєю та вибуховими речовинами, два — щодо автотранспорту, а також по одному обвинуваченню у звичайному нападі й проникненні до житла з наміром вчинити правопорушення. Ще три обвинувачення стосуються неявки відповідно до зобов'язання. Очікувалося, що чоловік постане перед магістратським судом Кернса.

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