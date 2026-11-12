У Квінсленді на 42 школи менше пропонують предмети з драми — ABC News Australia

У штаті Квінсленд, Австралія, 2026 року предмети з драми для старшої школи або практичної драми пропонували 276 шкіл — на 42 менше, ніж у 2019 році, коли такі предмети були доступні у 318 закладах. Про це з посиланням на дані Управління навчальних програм та оцінювання Квінсленду повідомляє ABC News Australia.

Падіння кількості учнів

Президент організації Drama Queensland Скотт Ендрюс, який викладає у приватній школі Брісбена, назвав ситуацію кризою набору на предмети з драми. За його словами, після запровадження ATAR у 2019 році кількість учнів, які обирають драму в Квінсленді, скоротилася майже на 40%.

Ендрюс пов'язує цю тенденцію з механізмом коригування результатів між предметами. Він заявив, що школярі відмовляються від драми, прагнучи отримати вищий ATAR, а школи можуть відмовляти їх від вибору дисциплін із нижчими показниками коригування. За його твердженням, у 2025 році учні, які набрали 100 балів з драми, після такого коригування втрачали приблизно 15 балів.

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Голова National Advocates for Arts Education Джон Сондерс також заявив, що орієнтація шкіл на високі показники ATAR звужує вибір предметів для учнів. За його словами, Квінсленд має провести культурну олімпіаду напередодні Олімпійських ігор, а в Queensland Performing Arts Centre не можуть знайти кваліфікованих працівників для технічних і виробничих ролей.

Сондерс сказав, що організація понад сім років домагається перегляду ATAR, правил коригування результатів і навчальної програми з драми. В Управлінні навчальних програм та оцінювання Квінсленду зазначили, що школи самостійно визначають перелік предметів для старшої школи, зважаючи на попит учнів, наявність викладачів і ресурсів.

У Queensland Tertiary Admissions Centre пояснили, що коригування між предметами має забезпечувати справедливе порівняння абітурієнтів із різними комбінаціями дисциплін для вступу до закладів вищої освіти. Там також закликали учнів обирати предмети відповідно до власних сильних сторін, інтересів і майбутніх планів, а не лише задля конкретного рейтингу ATAR.

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