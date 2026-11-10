У Квінсленді не назвали термін публікації кадрового плану для медиків — ABC News Australia

В австралійському штаті Квінсленд міністр охорони здоров’я Тім Ніколлс заявив, що наразі немає термінів оприлюднення плану розвитку медичних кадрів. У серпні він казав, що документ доопрацьовують і представлять трохи пізніше цього року, повідомляє ABC News.

План ще доопрацьовують

Відповідаючи на запитання в Рокгемптоні, Ніколлс заявив, що уряд хоче належно підготувати план, а не встановлювати дедлайн заради заголовків. За його словами, після завершення цієї роботи влада представить документ, якому люди зможуть довіряти і який має забезпечити необхідну кількість фахівців у потрібних регіонах.

Рік тому аналіз кадрових потреб показав, що до 2032 року Квінсленду потрібні 6 тисяч нових лікарів і 46 тисяч працівників сфери охорони здоров’я. Після цього аналізу мали підготувати план, який визначав би, як штат залучатиме цих фахівців.

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Нерівність між регіонами

Дослідження також виявило різницю в забезпеченні медичними працівниками між регіональними та міськими районами. В окремих суміжних медичних спеціальностях кадровий дефіцит у регіонах сягав 50%, тоді як 72% приросту персоналу відбувалося переважно в міських районах.

Президентка AMA Queensland, доцентка Ерика Геннон, заявила, що комплексний план потрібен для подолання нестачі кадрів, насамперед у регіональних і віддалених районах штату. За її словами, попит на медичні послуги зростатиме через збільшення та старіння населення, а також використання складніших і часто дорогих медичних технологій. Аналіз також показав, що п’ята частина зареєстрованих медичних працівників Квінсленду вже досягла або наближається до пенсійного віку.

Лідер опозиції Стівен Майлз закликав терміново оприлюднити план. Водночас міністерка професійної освіти Роз Бейтс оголосила про розширення урядової безкоштовної програми підготовки медсестер: у TAFE стали доступними ще 2 тисячі місць.

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