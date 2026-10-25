У Квінсленді оголосили попередження про повені — ABC News Australia

У штаті Квінсленд на сході Австралії оголосили кілька попереджень про повені на тлі сильних дощів і прогнозу небезпечних гроз. Жителів Центрального нагір’я закликали підготуватися через підйом рівня води в районі водозбору дамби Тереза-Крік. Про це повідомляє ABC News Australia.

Попередження для Центрального нагір’я

Для жителів Центрального нагір’я видали попередження рівня Watch and Act. Мешканців Клермонта та прилеглих районів закликали підготуватися до повені. Раніше того дня там діяло попередження найвищого рівня Emergency Warning, однак згодом його понизили.

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На південному сході штату рівень води в річці Мері біля Тіаро, на північ від Джимпі, продовжує зростати. За даними вимірювальних станцій, річка швидко піднялася вище помірного рівня повені після кількох днів сильних опадів і може досягти великого рівня повені.

Прогноз нових гроз

Австралійське Бюро метеорології попередило, що погодна система над внутрішніми районами Квінсленду рухатиметься на схід, а до понеділка зміститься до південного сходу штату, принісши нові сильні дощі. Старший синоптик Фелім Ганніфі заявив, що понеділок, імовірно, стане днем найвищого ризику для південного сходу Квінсленду: можливі великий град, руйнівні пориви вітру та сильні опади.

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