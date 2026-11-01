У штаті Квінсленд в Австралії у вівторок прогнозують поширені грози, які в окремих районах можуть бути сильними. Під загрозою — Дарлінг-Даунс, Голд-Кост, Брисбен і Саншайн-Кост, повідомляє ABC News Australia.

Ризик граду та підтоплень

За даними Бюро метеорології Австралії, після переважно ясного понеділка на південному сході штату вдень можливі грози з великим градом, руйнівними поривами вітру та сильними зливами. Інтенсивні опади можуть спричинити раптові підтоплення, особливо з огляду на значні дощі, що пройшли в деяких районах протягом останніх двох тижнів.

Старший метеоролог Стів Гедлі зазначив, що листопад є піком грозового сезону. За його словами, у найближчі дні ризик гроз зберігатиметься в багатьох частинах Квінсленду, а у вівторок посилиться на південному сході.

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Спека на півночі штату

Водночас частини півострова та регіону затоки Карпентарія потерпають від сильної спеки. Бюро метеорології оголосило попередження про сильну спеку, зокрема для Кованьями та Вейпи; в окремих місцевостях її рівень може бути екстремальним.

Максимальна температура в регіоні затоки протягом тижня триматиметься на рівні близько 40 градусів і в четвер може сягнути 40 градусів. У Маунт-Айзі прогнозують 40 градусів щодня впродовж наступних семи днів, а нічна температура може підніматися до 23 градусів. У віддалених західних районах температура очікується на 8 градусів вищою за середні показники для цієї пори року.

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