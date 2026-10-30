У Квінсленді проігнорували заклик спікера парламенту до поваги — ABC News Australia

У парламенті австралійського штату Квінсленд депутати проігнорували заклик спікера Пета Вейра поважати одне одного та припинити особисті образи. На початку парламентського тижня він звернувся до 93 депутатів, заявивши, що суперечки в залі стали безперервними, а особиста ворожість витісняє звичайну людську порядність, повідомляє ABC News.

Вейр також звернув увагу на використання запальних і непарламентських висловлювань, серйозні звинувачення в залі та поширення неправдивих наративів. Спікер закликав депутатів змінити культуру парламентських дискусій.

Гучна сесія запитань

За кілька хвилин після промови під час сесії запитань депутати з різних сторін залу знову почали вигукувати репліки. Міністерка, відповідальна за молодіжну юстицію, Лора Гербер, говорячи про лідера опозиції, заявила, що члени його передньої лави нібито передають медіа інформацію про бажання змінити керівника. Спікер не втрутився.

Генеральна прокурорка Деб Фреклінгтон також заявила, що одна з колег лідера опозиції нібито «вдарила її ножем у спину» під час інтерв’ю медіа. Після заперечень лейбористів вона повторила, що політичний час лідера опозиції минув.

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Приблизно через годину після засідання Вейр в інтерв’ю радіостанції 612 ABC Brisbane висловив сподівання, що поведінка депутатів покращиться наступного дня. Він припустив, що промови та парламентська стратегія уряду могли бути підготовлені ще до його звернення.

Критика на адресу спікера

Колишній спікер парламенту від Лейбористської партії Джон Мікел різко розкритикував таку позицію. На його думку, виконавча влада навмисно підірвала авторитет спікера, а Вейр мав одразу скористатися своїми повноваженнями, щоб зупинити образливі репліки та підвищити тон дебатів.

Депутат від «Зелених» Майкл Беркман цього тижня повідомив, що звертався по психологічну допомогу через агресію та ворожість у парламентському середовищі. Він пов’язав тон дебатів з однопалатною системою Квінсленду, де уряд більшості не потребує голосів опозиції для ухвалення рішень.

У травні віцепрем’єр Джаррод Блейджі без доказів заявив, що щонайменше п’ятеро депутатів нібито мають інтимні стосунки. Частину попередніх висловлювань він відкликав після втручання Вейра, однак на подальший перелік депутатів, яких публічно звинуватили, спікер не відреагував. Пізніше Вейр сказав, що не був упевнений, чи перебував того дня у кріслі спікера, хоча парламентський протокол засвідчує, що був.

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