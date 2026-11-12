У Квінсленді шукають спадкоємців власника ділянки 10 м² для залізниці — ABC News Australia

Влада австралійського штату Квінсленд шукає спадкоємців Августа Торсборна, який помер понад століття тому, щоб вилучити земельну ділянку площею близько 10 квадратних метрів для модернізації території біля станції Голмв’ю. Про це повідомляє ABC News Australia.

Вузька ділянка для дорожнього сполучення

Департамент транспорту і головних доріг Квінсленду розшукує людей, які можуть мати інтерес у спадщині Торсборна або право на землю в місцевості Бінлі, на південь від Брісбена. Ділянка має 16 метрів завдовжки та 60 сантиметрів завширшки.

13 жовтня 2026 року керівник департаменту видав повідомлення про намір вилучити цю землю. У документі зазначено, що ділянка потрібна для цілей, пов’язаних із транспортною інфраструктурою. Письмові заперечення щодо її вилучення необхідно подати до 17 листопада 2026 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оновлення станції Голмв’ю

Землю планують використати для оновлення території станції Голмв’ю в межах проєкту Logan and Gold Coast Faster Rail. Оновлений проєкт також передбачає модернізацію місцевих доріг і нове дорожнє сполучення між Спаннс-роуд та Торсборн-стріт.

Історик і колекціонер пляшок Дез Крамп розповів, що родина Торсборнів прибула зі Швеції та оселилася в Бінлі у 1870-х роках. Август Торсборн був відомий виробництвом безалкогольних напоїв Beenleigh Soda, також мав броварню та входив до ради графства Бінлі у 1888 році.

За словами Крампа, Торсборн мав 11 дітей, двоє з яких померли в дитинстві, а родина керувала фабрикою напоїв до 1930-х років. У департаменті закликали всіх, хто вважає, що має інтерес у спадщині Торсборна або цій землі, звернутися до відомства.

Читай нас у