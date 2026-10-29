У Брисбені, Австралія, співробітник Поліції Квінсленду Муамер Нукіч визнав провину в публікації дев’яти образливих та антисемітських коментарів у соцмережі Threads. 51-річному працівникові Protective Services Group призначили дев’ятимісячне зобов’язання щодо належної поведінки та стягнення у $1000, повідомляє ABC News Australia.

Справу розглянув суд у Брисбені

Нукіча заарештували в січні та висунули йому 41 обвинувачення у використанні засобу зв’язку для погроз, переслідування або завдання образи. Під час засідання магістратського суду Брисбена він визнав провину. На слуханні його підтримували дружина та донька.

Суд заслухав, що коментарі були опубліковані під наявними дописами у Threads між 18 лютого 2024 року та 2 січня 2026 року. У них Нукіч висловлював підтримку насильству та зґвалтуванню, а також залишив емодзі «100» під дописом з антисемітським формулюванням про євреїв.

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Позиція захисту

У суді повідомили, що Нукічу діагностували посттравматичний стресовий розлад після подій, свідком яких він був у дитинстві під час війни в Боснії. До Австралії він прибув у 18-річному віці. За словами адвоката, останні події в Газі стали для підсудного тригером.

Захист також подав характеристики, у яких Нукіча назвали продуктивним членом громади. У документах згадували його відповідальні посади в босняцькому ісламському центрі та місцевому футбольному клубі.

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