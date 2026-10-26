У Квінсленді виявили тіло чоловіка після кількаденних злив — The Guardian

У штаті Квінсленд в Австралії в затопленому струмку знайшли тіло чоловіка після кількаденних сильних злив. Екстрені служби викликали до району Бумпа на узбережжі Фрейзер-Кост у понеділок невдовзі після 11:00 за місцевим часом, коли надійшло повідомлення про чоловіка без ознак свідомості.

Як повідомляє The Guardian, чоловіка знайшли у струмку Смотерінг-Крік на Бумпа-роуд. Поліція Квінсленду констатувала його смерть та розпочала розслідування, за підсумками якого підготує доповідь для коронера.

Рятувальна операція в Лейберні

На півдні штату шестеро кемперів опинилися відрізаними паводковими водами у громадському кемпінгу в Лейберні, район Саузерн-Даунс. Рятувальники підрозділу швидкого реагування на воді Queensland Fire and Rescue отримали виклик о 7:45 у понеділок і провели рятувальну операцію приблизно о 11:15.

За даними поліції, фізичних травм у врятованих не зафіксували.

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Попередження про нові підтоплення

Зливи, що тривали з четверга до понеділка, затопили численні річки та дороги на півдні й сході Квінсленду. Раптові повені сталися біля струмка Лейдлі-Крік і в Гленор-Гроув у долині Лок’єр на захід від Брисбена, де перекрили частину доріг.

Найбільшу чотириденну кількість опадів — 439,4 мм — до ранку понеділка зареєстрували в Блекдаун-Тейблленд поблизу Рокгемптона. У Ловер-Спрінгбруку біля Голд-Коста випало 325,2 мм, у Намбурі поблизу Саншайн-Коста — 314,2 мм, а в Брувіні, розташованій вглиб суходолу від К’гарі, — 299,6 мм.

Попередження про повені залишалися чинними для кількох водотоків, зокрема Воррілл-Крік, річки Бремер, річок Макінтайр, Муні, Мері, Варрего, Буллу та Барку. Австралійське бюро метеорології прогнозувало повернення до типових весняних умов із спекотними та вологими днями і менш інтенсивними післяобідніми зливами та грозами.

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