У Квінсленді жінку звинуватили у шахрайстві через 1266 порушень — ABC News Australia

В австралійському штаті Квінсленд 27-річну жінку звинуватили у шахрайстві у справі про ймовірне фіктивне переведення відповідальності за дорожні порушення. За даними поліції, затримана у Вудриджі, на південь від Брісбена, щонайменше чотири роки пропонувала послуги у соцмережах водіям, які прагнули уникнути призупинення дії водійських прав. Слідчі стверджують, що на її ім’я перевели 1266 дорожніх порушень, 1150 штрафних балів і штрафи на суму понад 600 тис. австралійських доларів, повідомляє ABC News.

У Квінсленді водій ризикує призупиненням дії прав після накопичення 12 штрафних балів. Представник поліції заявив, що чимало водіїв, які нібито користувалися такими послугами, могли уникнути відсторонення від керування та продовжити їздити дорогами. Жінка перебуває під вартою та, як очікується, постане перед Магістратським судом Брісбена пізніше цього місяця.

Оголошення в соцмережах

Журналісти ABC News виявили в соціальних мережах оголошення про нібито «очищення» штрафних балів. Автори дописів пропонували за плату оформити іншу особу водієм, відповідальним за порушення, зафіксоване камерою. Під час телефонних розмов співрозмовники журналістів запевняли, що така операція не несе ризиків для її учасників.

Юристка Крісті Белл зазначила, що людина, яка свідомо надає неправдиві дані для переведення порушення на іншу особу, ризикує вчинити кримінальний злочин. За її словами, відповідальність може загрожувати як тим, хто платить за такі послуги, так і тим, хто їх пропонує.

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У матеріалі також згадано справу Бін Чжана, якого в лютому 2024 року засудили до чотирьох місяців ув’язнення умовно на 12 місяців і позбавили права керування на шість місяців. За даними ABC News, упродовж шести років він 19 разів платив іншому чоловікові за внесення неправдивих даних про водія, а в трьох випадках використовував вигадану особу. До кінця 2022 року він уникнув штрафів на 5798 австралійських доларів і 55 штрафних балів.

Судове рішення у цій справі вказувало, що організатор схеми сприяв подібним порушенням за участю сотень водіїв. У 2012–2022 роках було подано 1400 фальшивих номінацій водіїв, що дало змогу уникнути штрафів на понад 420 тис. австралійських доларів.

Ще один фігурант, Ніколас Джон Анфорт, визнав провину у шахрайстві, спробі перешкодити правосуддю та трьох епізодах отримання або використання чужих ідентифікаційних даних. У червні його засудили до трьох років ув’язнення. За даними поліції, він неправомірно перевів 695 штрафних балів, зокрема приблизно 144 рази — на трьох чоловіків, які не знали про схему.

Кібербезпековий експерт Університету Гріффіта Девід Таффлі заявив, що державні системи мали б виявляти повторювані переведення штрафних балів. Представник уряду штату повідомив, що Департамент транспорту і головних доріг, Податкове управління Квінсленду та поліція співпрацюють для виявлення, оцінювання та реагування на підозри у шахрайстві.

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