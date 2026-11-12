У Квінсленді зламали систему бронювання національних парків — ABC News Australia

У штаті Квінсленд в Австралії зламали систему бронювання Queensland Parks and Wildlife Service, через що зловмисники викрали персональні дані її користувачів. Про це повідомляє ABC News Australia.

Дані зберігав зовнішній постачальник

Департамент довкілля, туризму, науки та інновацій Квінсленду заявив, що атаки зазнав сторонній постачальник послуг Bookeasy. Компанія обробляла дозволи на кемпінг і в'їзд транспортних засобів через Національну систему бронювання парків.

У системі зберігалися адреси електронної пошти, поштові адреси та номери телефонів користувачів. У департаменті зазначили, що наразі не вважають, що було скомпрометовано фінансові дані клієнтів, оскільки платежі обробляє окрема система.

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Користувачів попередили про фішинг

Відомство закликало відвідувачів парків бути обережними через можливі фішингові спроби. Зокрема, не слід відповідати на неочікувані електронні листи, повідомлення або дзвінки від осіб, які представляються працівниками департаменту та просять підтвердити або надати персональні дані.

Департамент заявив, що надасть додаткову інформацію клієнтам, яких торкнувся витік, щойно отримає більше даних про інцидент.

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