У Лагосі, Нігерія, мати та її дитина загинули після того, як поблизу ринку Freeman Market у районі Mile 2 у напрямку Апапи перекинулися дві вантажівки з контейнерами. Як повідомляє Premium Times Nigeria з посиланням на газету Vanguard, вони опинилися затиснутими під вантажівками та контейнерами.

Рятувальна операція

Управління дорожнього руху штату Лагос LASTMA заявило, що його рятувальна команда евакуювала тіла загиблих і розчистила місце аварії. Рух транспорту спрямували на прилеглу сервісну смугу.

Для прибирання перекинутих вантажівок і контейнерів залучили кран та важкий евакуатор. Поліцейські охороняли місце події під час робіт. Тіла загиблих доправили до поліцейського моргу в районі Яба.

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Причину аварії встановлюють

Генеральний директор LASTMA Олалекан Бакаре-Окі закликав провести розслідування причин ДТП. Серед можливих чинників, які мають перевірити, він назвав технічну несправність, перевантаження, неправильний розподіл вантажу або недбалість водія.

Бакаре-Окі також закликав операторів вантажівок стежити за технічним станом транспорту та належним кріпленням вантажів. Причину цієї аварії наразі не встановили.

6 жовтня на трасі Mile 2—Seme біля First Gate сталася інша ДТП за участю двох вантажівок, комерційного автобуса та дев’яти мотоциклів. Четверо людей — троє чоловіків і жінка — зазнали тяжких травм і переломів рук та ніг. За попередніми даними LASTMA, одна з вантажівок могла втратити керованість через відмову гальм, а водіїв передали поліції для розслідування та можливого притягнення до відповідальності.

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