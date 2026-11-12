У Лагосі напали на мітинг прихильників Обі — Deutsche Welle

У Лагосі, Нігерія, група чоловіків, озброєних сокирами, кийками та мачете, напала на передвиборчий захід прихильників опозиційного кандидата Пітера Обі. Під час інциденту також атакували журналістів, повідомляє Deutsche Welle.

Відео, оприлюднені в соцмережах, зафіксували, як нападники увірвалися до приміщення в Лагосі, де відбувався захід кандидата від Нігерійського демократичного конгресу Пітера Обі. За словами очевидців, вони зламали вхідні двері та скляні перегородки.

Сутички тривали понад годину

Прихильники Обі витіснили нападників із зали на вулицю, після чого між двома групами почалися сутички. Очевидці стверджують, що поліція прибула на місце більш ніж через годину та застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати присутніх.

Представники служб безпеки заявили, що не були на місці на початку насильства, оскільки не отримували повідомлення про проведення заходу.

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Звинувачення на адресу правлячої партії

Прихильники опозиції поклали відповідальність за напад на правлячу партію «Конгрес усіх прогресивних сил» (APC). Речник APC Фелікс Морка відкинув ці звинувачення, пославшись на відсутність доказів.

Нігерійський демократичний конгрес також заявив, що влада президента Боли Тінубу тисне на власників майданчиків, аби ті відмовляли партії у проведенні передвиборчих заходів. Уряд заперечив ці твердження.

Журналіст видання TheCable Сем Адебанджо розповів, що під час сутички його вдарили сокирою, били руками й ногами, а нападники забрали все його обладнання. Президентські вибори в Нігерії заплановані на 16 січня 2027 року. Тінубу балотуватиметься на другий термін, а серед його суперників — Обі та Атіку Абубакар.

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