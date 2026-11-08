У Лагосі перекинулася вантажівка, загинув пасажир — Premium Times Nigeria

У Лагосі, Нігерія, вантажівка перекинулася поблизу TREM у районі Гбагада в напрямку Ошоді. В аварії загинув літній пасажир, який перебував у передній кабіні автомобіля.

Про це повідомляє Premium Times Nigeria з посиланням на Управління дорожнього руху штату Лагос (LASTMA). За даними відомства, шестиколісна вантажівка Mercedes-Benz перевозила різні товари, зокрема запечатані мішки та нові брендовані стільці для заходів.

Шина луснула під час руху

У LASTMA заявили, що передня шина вантажівки луснула, коли вона рухалася на великій швидкості. Водій утратив контроль над автомобілем, після чого той перекинувся. Пасажира викинуло з кабіни, він ударився головою об гострий предмет і помер на місці.

На місце прибули працівники нічної рятувальної групи LASTMA, які обгородили ділянку та перемістили загиблого з дороги до карети Служби екстреної медичної допомоги штату Лагос. До операції також долучилися співробітники поліцейського відділку Педро та Пожежно-рятувальної служби штату Лагос.

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Вантаж довелося перевантажувати

Управління зазначило, що перекинуту вантажівку не могли одразу прибрати через значний обсяг вантажу. Спершу товари перевантажили до іншого автомобіля, після чого транспортний засіб евакуювали.

Генеральний менеджер LASTMA Олалекан Бакаре-Окі назвав загибель пасажира такою, якої можна було уникнути, та закликав операторів важких транспортних засобів дотримуватися швидкісного режиму і регулярно перевіряти технічний стан автомобілів. За його словами, перевищення швидкості ускладнює контроль над транспортом у разі механічної несправності.

У квітні 2026 року LASTMA повідомляло, що від січня до березня в дорожніх аваріях у штаті Лагос загинули 69 людей, ще 246 зазнали травм. За цей період також зафіксували понад 900 порушень правил дорожнього руху за участю вантажівок та інших великовантажних автомобілів.

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