У Лагосі поліцейського затримали після смертельного пострілу — Premium Times Nigeria

У Лагосі, Нігерія, поліція затримала помічника суперінтенданта поліції Омотає Оладжіде після того, як куля з його зброї вбила дівчину та поранила ще одну під час операції в районі Аджегунле. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Сутичка в районі Носаму

Інцидент стався 5 листопада між 21:30 та 22:00 в районі Носаму. Поліцейські прибули туди після повідомлення про сутичку між угрупованнями Nosamu Boys і Alayabiagba Boys. За даними поліції, учасники конфлікту сперечалися через збирання плати та були озброєні мачете й іншими небезпечними предметами.

Речниця поліції штату Лагос Абімбола Адебісі заявила, що Оладжіде здійснив постріл зі своєї зброї під час операції та влучив у двох дівчат. Обох потерпілих доправили до лікарні Ajeromi General Hospital. Одну з них, Омоле Тайво, згодом перевели до навчальної лікарні Університету штату Лагос в Ікеджі, де вона померла. Інша дівчина перебуває у стабільному стані й отримує медичну допомогу.

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Розслідування справи

Поліція роззброїла та затримала Оладжіде, а справу передали до Департаменту кримінальних розслідувань штату. Комісар поліції Тіджані Фатаї відвідав родину загиблої, висловив співчуття та запевнив у ретельному розслідуванні. Він також заявив, що жодного офіцера, якого визнають винним, не захищатимуть.

Правоохоронці не пояснили, за яких обставин було здійснено постріл і чи офіцер стріляв навмисно. У лютому під час іншої поліцейської операції в районі Алагбадо в Лагосі від вогнепальних поранень загинули двоє перехожих. Тоді поліція підтвердила арешт офіцерів, причетних до операції, та початок розслідування.

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