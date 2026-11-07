У Лагосі виявили скидання стоків у зливові канали — Premium Times Nigeria

У Лагосі, Нігерія, житлові та комерційні будівлі скидають стічні води, зокрема воду з туалетів, просто до відкритих дренажних каналів, призначених для відведення дощу. Це встановило розслідування Premium Times Nigeria, журналісти якого протягом кількох тижнів відвідали райони острова Лагос.

Видання зафіксувало труби, через які стічні води потрапляли у громадські канали на вулицях Браймо-Ігбо, Обе, Аллі, Массі, Какава, Окепопо, Ісале-Ганган та Аденіджі-Аделе, а також поблизу площі Тінубу. Місцеві жителі й торговці розповіли журналістам, що неприємний запах і забруднена вода у відкритих стоках стали частиною їхнього повсякденного життя.

Канали під забудовою

На окремих ділянках Браймо-Ігбо, Обе та прилеглих вулиць частини дренажних каналів проходять під будівлями, що ускладнює їхній огляд і обслуговування. Жителі припустили, що деякі власники нерухомості добудували споруди над дренажними лініями та використовують приховані ділянки для відведення стоків. Водночас журналісти не змогли незалежно встановити, що саме скидали у канали під цими будівлями, але нижче за течією фіксували темну воду з різким запахом.

Практики, описані виданням, суперечать екологічному законодавству штату Лагос. Закон про екологічне управління та захист 2017 року забороняє будувати на дренажних лініях, а також скидати неочищені відходи в довкілля, крім випадків, передбачених застосовними нормами або федеральним законодавством. Будівельні норми також вимагають передбачати системи відведення стічних вод — каналізацію, септики з належним очищенням, очисні споруди або вигрібні ями.

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Проблема зберігається попри перевірки

Управління стічними водами штату Лагос заявило виданню, що зливові канали мають відводити лише дощову воду, а не неочищені стоки чи фекальні відходи. Відомство повідомило, що перевіряє об’єкти, відстежує маршрути водовідведення, тестує зразки води та реагує на скарги. У разі порушень воно може вимагати усунення проблеми, відключати незаконні труби, опечатувати приміщення, накладати штрафи або передавати справи до суду.

За даними управління, за останні два роки воно видало сотні приписів і опечатало десятки житлових та комерційних об’єктів, зокрема й на острові Лагос. Водночас відомство вказало на щільну забудову, малі земельні ділянки, застарілу інфраструктуру та високий рівень ґрунтових вод, які ускладнюють облаштування або модернізацію систем водовідведення в старих будинках.

За звітом уряду штату про підзвітність перед громадянами, у 2024 році Управління дренажних служб і водних ресурсів витратило близько 45,53 млрд найр на будівництво, розчищення та відновлення дренажної інфраструктури. Ці витрати стосувалися насамперед відведення води та боротьби з підтопленнями; їх не слід ототожнювати з фінансуванням очищення стічних вод, за яке відповідає окреме відомство.

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