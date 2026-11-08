У Лагосі затримали громадянку Уганди з 87 згортками кокаїну — Premium Times Nigeria

У міжнародному аеропорту імені Муртали Мухаммеда в Лагосі, Нігерія, затримали 34-річну громадянку Уганди Фаріду Нансубугу. Нігерійське агентство з боротьби з наркотиками NDLEA заявило, що у неї вилучили 87 згортків кокаїну загальною вагою 1,15 кг. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Затримання перед вильотом

За даними агентства, жінку затримали 3 листопада в терміналі 2, коли вона готувалася сісти на рейс до Уганди. Правоохоронці проводили спільний огляд пасажирів разом із працівниками авіаційної безпеки та запідозрили, що пасажирка щось приховала.

У NDLEA стверджують, що наркотики були прикріплені в ділянці таза та заховані під двома шарами спідньої білизни. Після особистого огляду жінку доправили до окремого приміщення, де, за заявою відомства, виявили 87 згортків.

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Версія затриманої

Під час допиту Нансубуга, за інформацією NDLEA, сказала, що 29 жовтня приїхала до Нігерії разом із членами своєї церкви на молитовну зустріч у Synagogue Church of All Nations у районі Ікотун-Егбе в Лагосі.

За даними агентства, інші учасники групи повернулися до Уганди після зустрічі, а вона залишилася, щоб забрати кокаїн для людини на ім'я Джой, яка живе в Уганді. Як стверджує NDLEA з посиланням на її свідчення, Джой звела її з контактом у Нігерії. Той нібито організував поїздку до готелю в день вильоту, передав наркотики та порадив сховати їх під одягом. Затримана також нібито сказала, що не домовлялася про точну суму винагороди, однак очікувала отримати щонайменше 1 тисячу доларів після доставки вантажу.

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