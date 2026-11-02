У Лахорі чоловіка підозрюють у вбивстві дружини та пораненні п’ятьох дітей — Dawn

У Лахорі, Пакистан, чоловіка на ім’я Аршад заарештували за підозрою у вбивстві дружини ножем та пораненні п’ятьох їхніх дітей. Як повідомляє Dawn, поліція порушила щодо нього справу за підозрою у вбивстві.

Напад після сварки

За словами представника поліції, інцидент стався в районі Хакім-Чоук, що належить до юрисдикції поліцейської дільниці Ніштар-Колоні. За кілька днів до цього подружжя посварилося через побутове питання. Після сварки жінка разом із п’ятьма дітьми поїхала до батьків чоловіка.

У неділю Аршад прийшов до будинку батьків дружини, щоб забрати її та дітей, однак вона відмовилася повертатися. За даними поліції, після цього чоловік напав на дружину з ножем. Діти зазнали поранень, коли намагалися захистити матір.

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Жінка померла в лікарні

На місце події прибули поліцейські та співробітники служби Rescue 1122. Поранених жінку й дітей доправили до лікарні, де вона згодом померла від травм. Стан однієї дитини, за інформацією джерела, оцінювали як тяжкий.

Окремий інцидент у місті

Також у неділю в районі Шахдара-Таун у Лахорі під час ймовірного зіткнення з поліцією загинув інший підозрюваний, якого теж звали Аршад. Поліція заявила, що він загинув від вогню своїх спільників, які, за її версією, намагалися звільнити затриманого. Правоохоронці також повідомили про поранення констебля Фарука та втечу нападників.

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