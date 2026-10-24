У Лахорі офіційно дозволили Басант 12–14 березня 2027 року — Dawn

Заступник комісара округу Лахор у Пакистані офіційно дозволив провести святкування Басанту з 12 до 14 березня 2027 року. Запуск повітряних зміїв дозволять лише у визначені дні, за умови дотримання правил безпеки та поза встановленими забороненими зонами, повідомляє Dawn.

Відповідне розпорядження формалізувало рішення, про яке в серпні оголосила головна міністерка провінції Пенджаб Маріам Наваз. Документ передбачає використання лише матеріалів, дозволених правилами та регламентом Пенджабу щодо запуску повітряних зміїв, датованими 2025 роком.

Реєстрація та продаж матеріалів

Виготовляти дозволені матеріали можна з 5 вересня 2026 року до 14 березня 2027 року, але лише за наявності цифрової реєстрації. Торгівлю, зокрема купівлю, перевезення та зберігання таких матеріалів, дозволено з 1 лютого до 14 березня 2027 року. Продаж населенню триватиме з 10 лютого до 14 березня і здійснюватиметься виключно зареєстрованими продавцями.

Виробники, торговці та продавці мають зареєструватися через державний застосунок eBiz, демонструвати чинні реєстраційні сертифікати у схвалених приміщеннях і вести облік запасів, продажів та переміщення товарів. Ці записи вони повинні надавати на вимогу уповноважених посадовців адміністрації округу.

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Розпорядження встановлює й граничні розміри повітряних зміїв. Нитка має бути бавовняною та відповідати технічним вимогам щодо кількості волокон, товщини й покриття. Для її обробки дозволено використовувати лише крохмаль, рисове борошно та скляний порошок із характеристикою 350 mesh.

Заборонені матеріали та райони

Заборонено виготовляти, продавати, перевозити, зберігати, мати при собі та використовувати котушки, гостро оброблені нитки, металевий дріт, нейлонові елементи dandi та інші нитки з небезпечним покриттям. Мотоциклісти в Лахорі також повинні виконувати вимоги безпеки, зокрема встановлювати захисні стрижні.

Запуск зміїв буде заборонено в районах на траєкторіях заходу літаків на посадку та зльоту. До переліку ввійшли Надірабад, Гулшан-Алі-Колоні, Нішат-Колоні, Бхатта-Чоук, квартали R, S, P і Q району DHA Lahore, а також Аль-Файсал-Таун, Джоррейпул, Канал-Бенк-Роуд поблизу Таджоури та Таджпура.

Басант у Лахорі відновили раніше у 2026 році після 18-річної перерви. Його заборонили у 2007 році через зростання кількості смертей і тяжких травм, спричинених гострими нитками, зокрема серед мотоциклістів та їхніх пасажирів, а також через святкову стрілянину.

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