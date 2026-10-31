У Лахорі оштрафували 1763 транспортних засобів за димові викиди — Dawn

У Лахорі, Пакистан, протягом поточного місяця оштрафували 1763 транспортні засоби, що викидали дим. Загальна сума штрафів, накладених на ці транспортні засоби, становила 5,5 млн пакистанських рупій, повідомляє Dawn.

Перевірки транспорту

За той самий період у Лахорі затримали 739 транспортних засобів. Щодо перевантажених транспортних засобів також вживали заходів: із них розвантажували надлишковий вантаж.

Заходи проти забруднення

У Лахорському дивізіоні перевірили 2018 промислових об’єктів. За спричинення забруднення опечатали 41 промисловий об’єкт і 146 ресторанів.

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Також у 49 місцях дивізіону вживали заходів проти спалювання пожнивних решток. У результаті зареєстрували вісім FIR та наклали штрафи на загальну суму 240 тис. пакистанських рупій.

Ці деталі оприлюднили під час наради під головуванням комісара Лахора Наумана Юсуфа. Dawn опублікувало інформацію 31 жовтня 2026 року.

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