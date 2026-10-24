У Лахорі підозрюваного у нападі на жінку відпустили під заставу — Dawn

У Лахорі, Пакистан, судовий магістрат звільнив під заставу чоловіка, якого підозрюють у нападі на жінку, що їхала на скутері дорогою Мозанг-Ринг-Роуд. Як повідомляє Dawn, заставу визначили у 100 тисяч пакистанських рупій за умови, що підозрюваний не потрібен у межах іншої кримінальної справи.

Затримання після появи відео

Поліція затримала чоловіка після того, як записи камер відеоспостереження з місця інциденту викликали значний суспільний резонанс у соціальних мережах. Підозрюваного розшукали за допомогою даних десятків камер Управління безпечних міст Пенджабу та взяли під варту після того, як його назвали фігурантом кримінальної справи.

Поліція району Мозанг доправила затриманого до суду та просила залишити його під вартою за судовим рішенням, зазначивши, що потреби у фізичному триманні під вартою немає. Водночас магістрат постановив звільнити чоловіка під заставу.

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Обставини нападу і реакція влади

На відеозаписі видно, як чоловік на мотоциклі обігнав водійку скутера на жвавій дорозі та перегородив їй шлях. За даними видання, він тягнув її за волосся і неодноразово бив по обличчю. Очевидці, які перебували поруч, схоже, не намагалися втрутитися та допомогти жінці.

Згідно з первинними даними поліції, жінка зазнала травм обличчя, зокрема перелому носової кістки. Правоохоронець також заявив, що нападник кинув на землю її сумку з ноутбуком вартістю близько 90 тисяч рупій, унаслідок чого пристрій зазнав значних пошкоджень. За його словами, після нападу чоловік утік.

Головна міністерка провінції Пенджаб Мар'ям Наваз Шаріф висловила невдоволення рішенням про заставу, опублікувавши в соцмережі X скриншоти телевізійних повідомлень про справу та написавши «SAD». Раніше вона повідомляла, що поговорила з потерпілою, яка сказала, що відчула захист, турботу та впевненість у тому, що правосуддя на її боці.

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