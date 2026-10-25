У Лахорі після дощу і граду AQI становив 133 — The Express Tribune

У Лахорі, Пакистан, у суботу пройшли дощ і град, після чого індекс якості повітря в місті становив 133. У світовому рейтингу найбільш забруднених міст Лахор посів 13-те місце, повідомляє The Express Tribune.

Опади в районах Лахора

Опади зафіксували в районах Гаджумата, Ніштар, Чунгі, Волтон, Тауншип і Гарбанспура, а також у Гульберзі, DHA, Модел-Тауні та вздовж дороги Райвінд. За даними метеорологічної служби, після опадів температура в столиці провінції Пенджаб знизилася: о 19:00 мінімальна температура становила 18,5°C.

Показники забруднення

Світовий рейтинг зафіксували близько 20:00 у суботу. Показник AQI 133 класифікують як нездоровий для чутливих груп населення. Найвищий показник тоді зафіксували в Дакарі, Сенегал, де AQI сягнув 297. Далі були Кучинг у Малайзії з показником 208 та Мумбаї в Індії з індексом 186.

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Окреме місцеве оновлення поставило Лахор на шосте місце серед найбільш забруднених міст Пакистану із середнім AQI 172. Станції моніторингу зафіксували 222 на GT Road, 211 на Ravi Road і 204 у Модел-Тауні.

Прогноз погоди

Пакистанський метеорологічний департамент попередив про активну погодну систему над Гуджранвалою та прилеглими районами. Він прогнозував сильний вітер, грози й дощі в Лахорі, Сіалкоті, Наровалi, Гуджранвалі, Шейхупурі, Касурі та сусідніх районах. Водночас у більшості округів Пенджабу вночі та в неділю очікували переважно суху погоду, а в Муррі, Гал'яті й прилеглих районах — похолодання та часткову хмарність.

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