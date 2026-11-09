У Лахорі погодинний AQI сягнув 647, місто очолило світовий рейтинг — Dawn

У Лахорі, Пакистан, індекс якості повітря (AQI) 9 листопада сягнув небезпечного рівня: місто очолило світовий рейтинг найбільш забруднених великих міст. За даними Dawn, у рейтингу IQAir показник становив 590, тоді як історичні погодинні дані платформи за той самий період показали AQI 647.

Різкий відрив у рейтингу

У глобальному рейтингу IQAir за період із 09:00 до 10:00 9 листопада Лахор випередив Улан-Батор із AQI 177, Делі з показником 174, Колкату — 173 та Сараєво — 170. Рівень забруднення в пакистанському місті був більш ніж утричі вищим, ніж у другого міста рейтингу.

Найгірші показники фіксували й окремі станції в Лахорі. В Аллама-Ікбал-Тауні AQI становив 1033, у районі CERP Office — 864, а на Буркі-роуд Парагон — 748. Погодинні графіки свідчать, що рівень забруднення різко зростає вранці та пізно ввечері.

Небезпечну якість повітря також зафіксували в інших містах пакистанської провінції Пенджаб: у Равінді AQI становив 688, у Мултані — 655, у Фейсалабаді — 600. Для Лахора в іншому оновленні рейтингу по Пакистану було вказано показник 639.

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Ймовірні чинники смогу

Уряд Пенджабу напередодні попереджав, що ситуацію можуть погіршити дим від феєрверків після Дівалі в індійському Пенджабі, спалювання рослинних решток і східні вітри. У звіті влади зазначалося, що дим міг дістатися Лахора та прилеглих районів за п'ять — 13 годин. Водночас для встановлення частки транскордонного забруднення необхідна оцінка на основі вимірювань.

Супутниковий аналіз Hamari Hawa на основі даних NASA VIIRS за період від 1 до 29 жовтня зафіксував у пакистанському Пенджабі 13 241 виявлення вогню проти 3158 в індійському Пенджабі. За даними аналізу, 92% виявлень у пакистанському Пенджабі припадали на сільськогосподарські угіддя. Такі супутникові дані свідчать про пожежну активність і не є індивідуально підтвердженими випадками спалювання стерні.

Агентство з охорони довкілля Пенджабу повідомило про 679 сільськогосподарських пожеж у провінції, з яких 650 загасили. Для протидії спалюванню стерні відомство залучило нічні групи, дрони, пожежні цистерни на тракторах і групи швидкого реагування.

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