У Лахорі відкрили VXR Festival за участі 70 митців — Dawn

У Лахорі, Пакистан, відкрився перший VXR Festival — фестиваль віртуальної та розширеної реальності. Його дебютна програма під назвою Between the Prompts // V.1 зібрала роботи 70 митців із Пакистану, Іспанії, Франції, Канади, США та інших країн, повідомляє Dawn.

Мистецтво між алгоритмами й образами

Відкриття фестивалю відбулося в Alliance Française de Lahore за повної зали. Кураторами проєкту стали доктор Наджамул Ассар і Сара Раджпер, а асистенткою кураторів — Зайнаб Аамір. Програма досліджує простір між інструкцією та зображенням: те, як митці працюють із технологіями й алгоритмами, що дедалі більше впливають на створення візуального контенту.

На відкритті були представлені роботи 16 авторів, зокрема Амни Тарік, Ануші Халід, Асми Казмі, Мансура Алі, Лоли Зоїдо, Марі Лієнхард і Сандрін Дюміє. Відвідувачі знайомилися з імерсивними роботами через гарнітури та екрани, після чого відбулася зустріч із митцями.

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Програма в Лахорі та Ісламабаді

Співкураторка Сара Раджпер зазначила, що для багатьох гостей це був перший досвід використання гарнітури для перегляду мистецтва, а не гри чи демонстрації технології. Засновник фестивалю та співкуратор доктор Наджам сказав, що команда прагнула представити ці роботи в Пакистані «на їхніх власних умовах».

Після відкриття в Лахорі програма продовжиться у просторі R Space в Mariam Dawood School of Visual Arts and Design, а 12 листопада — в Beaconhouse National University. З 13 до 15 листопада фестиваль проведе заходи в Ісламабаді. VXR Festival є ініціативою команди Lahore Digital Arts Festival, яка підтримує цифрове мистецтво та креативні технології в Пакистані з 2019 року.

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