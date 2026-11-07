У Лахорі затримали 12 підозрюваних у шахрайстві з кол-центрів — Dawn

У пакистанському Лахорі Національне агентство з розслідування кіберзлочинів затримало 12 людей, серед яких дві жінки, під час рейдів у двох нелегальних кол-центрах. Як повідомляє Dawn, операції провели у п’ятницю на підставі отриманої інформації та ордерів на обшук, виданих компетентним судом.

Рейди у двох районах Лахора

Обшуки провели в Solution Hub у Батапурі та Task Taker у житловому комплексі Punjab Housing Society. Під час першого рейду затримали одну жінку та шістьох чоловіків, під час другого — одну жінку і чотирьох чоловіків.

Агентство повідомило про вилучення 13 ноутбуків, двох стаціонарних комп’ютерів і 13 мобільних телефонів. Щодо затриманих зареєстрували окремі справи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підозри у телефонному шахрайстві

За попередніми даними слідства, кол-центри ошукували людей у Канаді, США та інших країнах, пропонуючи нібито оновлення мобільних телефонів, мережеві пакети та угоди щодо SIM-карт. В агентстві заявили, що підозрювані видавали себе за представників відомих телекомунікаційних компаній, щоб отримати фінансові дані потерпілих.

За даними агентства, ці відомості використовували для незаконних фінансових операцій і шахрайства з банківськими картками.

Читай нас у