У Лахорі затримали чоловіка за підозрою в шантажі неповнолітніх — Dawn

У Лахорі, Пакистан, Національне агентство з розслідування кіберзлочинів (NCCIA) затримало Умаїра Вілаята за підозрою в шантажі неповнолітніх їхніми приватними фото та відео. За даними Dawn, затримання відбулося поблизу Пакистанського монетного двору в районі Шалімар-Таун.

Підозра у шантажі через соцмережі

Заступник директора NCCIA у зоні Лахора Атіф Амір повідомив, що в підозрюваного вилучили два мобільні телефони. За версією слідства, чоловік контактував із неповнолітніми через соціальні мережі, отримував їхні особисті матеріали та використовував їх для шантажу.

Слідчі стверджують, що він погрожував продати фото та відео на порнографічних сайтах, аби отримати гроші. Під час первинного аналізу даних на вилучених телефонах, за заявою агентства, виявили листування, яке може свідчити про шантаж та спроби отримати фінансову вигоду.

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Дані облікових записів на телефоні

NCCIA також заявило, що на одному з пристроїв у менеджері паролів зберігалися дані кількох електронних поштових скриньок і облікових записів у соціальних мережах. Проти затриманого зареєстрували справу відповідно до PECA.

Окремо агентство повідомило про затримання ще одного чоловіка, якого підозрюють у поширенні в соцмережах неправдивого та образливого контенту проти державних установ і представників влади. Правоохоронці заявили, що під час первинної перевірки його телефона виявили докази передавання неприйнятних матеріалів через WhatsApp.

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