У Лахорі затримали підозрюваного в нападі на водійку скутера — Dawn

У Лахорі, Пакистан, поліція заявила про затримання чоловіка, якого підозрюють у нападі на молоду водійку скутера на дорозі Мозанг-Лінк-Роуд. За даними Dawn, інцидент стався пізно ввечері у четвер, а оприлюднений запис із камер спостереження викликав суспільний резонанс.

Обставини нападу

На записі, за даними поліції, видно, як чоловік на мотоциклі обігнав скутер потерпілої та зупинився перед ним. Після цього він тягнув жінку за волосся та неодноразово давав їй ляпаси. Напад стався у присутності інших людей, однак ніхто з очевидців не втрутився, щоб допомогти потерпілій.

Згідно з попередніми даними поліції, жінка зазнала травм обличчя, зокрема перелому носової кістки. Правоохоронці також заявили, що підозрюваний кинув на землю її сумку з ноутбуком вартістю близько 90 тисяч пакистанських рупій, через що пристрій зазнав значних пошкоджень.

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Затримання підозрюваного

Поліція ідентифікувала затриманого як Гулама Мустафу. За її даними, його розшукали за допомогою записів із десятків камер Управління безпечних міст Пенджабу та інших слідчих заходів. Спеціальна група працювала під керівництвом суперінтендантки поліції району Сівіл-Лайнс Манізи Карамат.

Кримінальну справу проти чоловіка зареєстрували за скаргою батька потерпілої. Поліція повідомила, що після затримання його взяли під варту.

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