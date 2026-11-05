У Лахорській фортеці провели попереднє відкриття воріт Акбарі — Dawn

У Лахорській фортеці в Пакистані провели попереднє відкриття воріт Акбарі та Будинку куратора після завершення консерваційних робіт. Про це повідомляє Dawn.

Проєкт із відновлення спадщини

Роботи виконували в межах проєкту Heritage and Urban Regeneration: Tourism Development in Lahore Fort and its Buffer Zone, започаткованого 2022 року. Це спільна ініціатива Управління обнесених стінами міст і зон спадщини Пенджабу та Французького агентства розвитку. Реалізацією проєкту займаються проєктний підрозділ управління і Aga Khan Cultural Service Pakistan.

На відкритті були присутні менеджерка проєктної групи Французького агентства розвитку Жульєтт Ле Паннерер, експерт із міського розвитку Ахсан Парача та директор проєктного підрозділу Танвір Саху. Від Aga Khan Cultural Service Pakistan участь узяли генеральний директор Таусіф Хаваджа, директор із консервації та дизайну Ваджахат Алі, керівник напряму консервації й планування Шукрулла Бег і менеджерка з консервації та міського дизайну Нахід Іфтіхар. Відкриття обох об’єктів позначили церемонією перерізання стрічки.

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Новий вхід і заклад харчування

Генеральний директор Управління обнесених стінами міст і зон спадщини Пенджабу Наджмус Сакіб заявив, що консервація має поліпшити доступ до історичних об’єктів Лахора, залучити більше відвідувачів і створити можливості для сталої економічної діяльності. За його словами, повторне відкриття воріт Акбарі знову з’єднає обнесене стінами місто з фортецею, а Будинок куратора переобладнають під заклад харчування.

Будинок куратора став першим об’єктом, який відкрили під час заходу. Будівля британського періоду спочатку слугувала приміщенням охорони фортеці, а пізніше використовувалася в адміністративних цілях. Донедавна споруду було поділено на два помешкання для місцевих жителів, а в кімнатах звели кілька додаткових стін.

Ворота Акбарі є одним із головних входів до Лахорської фортеці. За часів британського правління їх закрили, однак консервацію споруди вже завершили. Найближчим часом там планують облаштувати касу, щоб ворота стали повноцінним входом для відвідувачів і знову забезпечили мешканцям обнесеного стінами міста зручний доступ до фортеці. Делегація також оглянула хід консервації Акбарі-Махалу, Кала-Бурджу та британських казарм.

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